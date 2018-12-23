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Yaralı dağ keçisine ‘Lokman Hekim' şefkati

Hakkari’de yaralı olarak bulunan yaban keçisinin Van’daki tedavisi devam ediyor.

Hakkari'de yaralı olarak bulunan yaban keçisinin Van'daki tedavisi devam ediyor.


Sümbül Dağı eteklerindeki Depin Polis Kontrol Noktasında görevli polis memurları tarafından yaralı olarak bulunan yaban keçisi, getirildiği Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi sürüyor. Bölgede ‘Lokman Hekim' olarak bilinen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan tarafından tedavisi titizlikle yapılan yaban keçisi, doğaya bırakılacağı günü bekliyor.

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