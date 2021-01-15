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Yaralı Kartal tedavi altına alındı

Van'ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan Şah Kartalı tedavi altına alındı.

Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kırkgeçit Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yaralı bulunan Şah Kartalı, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Jandarma personelinden teslim alınan yaralı Kartal'ın tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

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