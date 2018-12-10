Yaralı Kaya Kartalı ile Saksağan tedavi altına alındı

Van'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Kaya Kartalı ile Saksağan Pica Pica kuşu tedavi altına alındı.

Van'da, Adnan Sarı ve Çekdar İpek isimli vatandaşlar tarafından bulunan yaralı Kaya Kartalı ile Saksağan Pica Pica kuşu, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.