İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaralı Kerkenez tedavi altına alındı

Van merkez Tuşba ilçesinde askeri personel tarafından yaralı halde bulunan Kerkenez kuşu tedavi altına alındı.


Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesinde bulanan 6. Hudut Alay Komutanlığı'nda görevli askeri personel tarafından yaralı olarak bulunan Kerkenez (Falco Maumanni) kuşu, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Askeri personelden teslim alınan yaralı kuşun tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.