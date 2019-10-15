Yaralı Kerkenez tedavi altına alındı

Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesinde bulanan 6. Hudut Alay Komutanlığı'nda görevli askeri personel tarafından yaralı olarak bulunan Kerkenez (Falco Maumanni) kuşu, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Askeri personelden teslim alınan yaralı kuşun tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.