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Yaralı Kızıl Tilki ile Puhu tedavi altına alındı

Van’ın Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde yaralı olarak bulunan Kızıl Tilki ile Puhu tedavi altına alındı.

Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde yaralı olarak bulunan Kızıl Tilki ile Puhu tedavi altına alındı.


Bahçesaray Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personelleri tarafından yaralı olarak bulunan Kızıl Tilki (Vulpes vulpes) ile Çatak İlçesi Kayaboğazı Jandarma Karakol Komutanlığı personelleri tarafından yaralı olarak bulunan Puhu (Bubo Bubo), Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Van Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler, yaralı Tilki ve Puhu'nun tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiler.

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