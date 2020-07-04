Yaralı kuşlar tedavi altına alındı

Van'ın İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Kızıl Şahin ve Bıldırcın tedavi altına alındı

Van'ın İpekyolu ve Tuşba ilçesi Güvençli Mahallesinde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan kızıl şahin ve Bıldırcın, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.