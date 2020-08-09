Yaralı kuşlar tedavi altına alındı

Van'da değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Kaya Güvercini, Bıldırcın, Ebabil, Arı Kuşu ve Çeltiki kuşu tedavi altına alındı.

Van'ın Edremit, Tuşba ve Erciş ilçelerinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Kaya Güvercini, Bıldırcın, Ebabil, Arı Kuşu ve Çeltiki kuşu Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.