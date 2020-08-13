Yaralı kuşlar tedavi altına alındı

Van'da değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Kerkenez, Kaya Güvercini, Ebabil, Karga ve Kukumav kuşu tedavi altına alındı.

Van'ın Erciş, İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan yaralı bulunan 3 Kerkenez, 1 Kaya Güvercini, 1 Ebabil, 1 Karga, 1 Kukumav kuşu Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan ve yetkililerden teslim alınan yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.