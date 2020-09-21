Yaralı kuşlar tedavi altına alındı

Van'da değişik tarihlerde jandarma ve =vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Şahin ve Bıldırcın tedavi altına alındı.

Van'ın Gevaş Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı personeli tarafından yaralı olarak bulunan Şahin ile İpekyolu ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan yaralı bulunan Bıldırcın, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan ve yetkililerden teslim alınan yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.