Yaralı kuşlar tedavi altına alındı

Van'da değişik tarihlerde jandarma personeli ve vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Kerkenez ile Gök Doğan tedavi altına alındı.

Van'ın Çatak ilçesi Narlı Jandarma Karakol Komutanlığı personeli tarafından yaralı halde bulunan Kerkenez ile İpekyolu ilçesinde duyarlı vatandaş tarafından yaralı bulunan Gök Doğan, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan ve jandarma personelinden teslim alınan yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.