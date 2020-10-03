İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaralı kuşlar tedavi altına alındı

Van’da değişik tarihlerde yaralı halde bulunan Delice Doğan, Kirpi ve Martı tedavi altına alındı.

Van'da değişik tarihlerde yaralı halde bulunan Delice Doğan, Kirpi ve Martı tedavi altına alındı.


Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığında görevli uzman çavuş tarafından bitkin halde bulunan Delice Doğan ile Tuşba ve Edremit ilçelerinde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Kirpi ve Martı, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.