Yaralı kuşlar tedavi altına alındı

Van'da değişik tarihlerde yaralı halde bulunan Delice Doğan, Kirpi ve Martı tedavi altına alındı.

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığında görevli uzman çavuş tarafından bitkin halde bulunan Delice Doğan ile Tuşba ve Edremit ilçelerinde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Kirpi ve Martı, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.