Yaralı kuşlar tedavi altına alındı

Van'ın İpekyolu, Edremit, Erciş ilçelerinde duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan yaralı bulunan Kaya Güvercini, Gümüş Martı, Su Tavuğu, Atmaca, Kızıl Şahin ve Balaban, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan ve yetkililerden teslim alınan yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.