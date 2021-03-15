Yaralı kuşlar tedavi altına alındı

Van'da değişik tarihlerde vatandaşlar ve jandarma personeli tarafından yaralı halde bulunan 1 Balaban, 1 Sakarmeke ve Orman Baykuşu tedavi altına alındı.

Van'ın İpekyolu ve Özalp ilçesi Yukarı Tulgalı Mahallesinde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan Balaban, Orman Baykuşu ile Başkale İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeli tarafından bitkin halde bulunan Sakarmeke, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.