Yaralı kuşlar tedavi altına alındı

Van ve Bitlis'te değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Puhu, Atmaca, Karga ve Gökdoğan tedavi altına alındı.

Van'ın Erciş, Gevaş ve Tuşba ilçelerinde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı bulunan Puhu, Atmaca, Karga ve Bitlis'te bulunan Gökdoğan, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan ve yetkililerden teslim alınan yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.