Yaralı kuşlar tedavi altına alındı

Van'da değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 1 Ebabil ve 2 Kaya güvercini yavrusu, 3 Karga, 4 Martı ve 1 Bağırtlak tedavi altına alındı.

Van'ın Tuşba, İpekyolu, Erciş, Muradiye ve Edremit ilçelerinde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı bulunan 1 Ebabil ve 2 Kaya güvercini yavrusu, 3 Karga, 4 Martı ve 1 Bağırtlak, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.