Yaralı kuşlar tedavi altına alındı

Van'da değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Karga, Yavru Karga, Delice Doğan, Kaya Güvercini, Leş Kargası ve Martı tedavi altına alındı.

Van'ın Tuşba, İpekyolu ve Edremit ilçelerinde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı bulunan Karga, Yavru Karga, Delice Doğan, Kaya Güvercini, Leş Kargası ve Martı, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.