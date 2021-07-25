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Yaralı Leylek tedavi altına alındı

Muş’ta duyarlı bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan Leylek, Van’da tedavi altına alındı.

Muş'ta duyarlı bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan Leylek, Van'da tedavi altına alındı.


Muş'ta duyarlı vatandaş tarafından yaralı bulunan Leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaştan alınan Leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı Leylek, tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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