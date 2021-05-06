Yaralı şahine belediye personeli sahip çıktı

Van'ın Başkale Belediyesi temizlik görevlisi, yolun kenarında kanadı kırılmış vaziyette bulduğu şahine sahip çıktı.

Başkale Belediyesi Temizlik ve Çevre Koruma Müdürlüğünde temizlik görevlisi olarak çalışan Yavuz Kızılaltun, Eşmepınar Mahallesi'nde çöp almak için giderken yol kenarında yaralı halde bir şahin buldu. Şahini araca alan temizlik personeli, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Mahallede çöp almak için bulunduğu sırada yolun kenarında şahini fart ettiğini söyleyen temizlik personeli Yavuz Kızılaltun, “Başkale Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışıyorum. Eşmepınar Mahallesi'nden dönerken yolda yaralı bir şahin fark ettim. Tedavisi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne getirdim. İnşallah iyileşir tekrar sağlığına kavuşur” dedi.

Yeterli ekipman olmadığından dolayı ilçede şahini tedavi edemediklerini söyleyen İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yunus Emre Tepe, yaralı şahini Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine göndereceklerini söyledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler tarafından teslim alınan şahin, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi götürülerek tedaviye alındı.