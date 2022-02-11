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Yaralı tilkiye jandarma şefkati

Van’ın Muradiye ilçesinde yaralı halde bulunan yavru tilki, jandarma ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Van'ın Muradiye ilçesinde yaralı halde bulunan yavru tilki, jandarma ekipleri tarafından koruma altına alındı.


Muradiye ilçesindeki Akbulak Jandarma Karakol Komutanlığı'nda nöbet tutan personel tarafından yaralı bir tilki fark edildi. Nöbetçinin haber vermesi üzerine gelen diğer jandarma ekipleri tarafından yaralı tilki koruma altına alındı. Beslenen tilki, daha sonra tedavi için Van Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü personeline teslim edildi.

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