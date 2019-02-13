Yardım kömür torbalarının içerisinde 69 kilo esrar ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında narkotik polisi, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan kamyonette arama yapıldı. Narkotik Madde Arama Köpeği Bozo ile birlikte yapılan detaylı aramada; dış yüzünde “Sosyal Yardım Amaçlıdır”, “Para İle Satılmaz” yazılı kömür çuvalları içerisine zulalanmış 54 paket halinde toplam 69 kilo 100 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak S.B. isimli şüpheli “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü devam ediyor.