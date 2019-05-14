Yasin Ertürk: “Van her zaman cazibe merkezi olmuştur”

Van Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mehmet Yasin Ertürk, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini belirterek, “Böyle zorlu süreçlerde birlik olmalıyız. Türkiye büyük ve güçlü bir ülkedir. İnşallah bu zorlu süreçleri elbirliği ile atlatacağız” dedi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mehmet Yasin Ertürk; Kapıköy Sınır Kapısı, İranlı turistlerin gelişi, yerli turistlerin Van ilgisi hakkında açıklamalarda bulunurken, Van Ticaret ve Sanayi Odasının çalışmalarını da değerlendirdi. Ertürk, Kapıköy Gümrük Kapısı'nın modernize edilmiş olması ile Van'ın ve bölgenin elli yıllık geleceğine yatırım yapıldığını belirterek “İran'la yaklaşık 350 kilometre sınırı bulunan Van, bölgenin en önemli cazibe merkezidir. Kapıköy Gümrük Kapısının bitirilmesi ile İran'la sosyo-ekonomik ilişkilerimiz daha da gelişecektir. Türkiye tarafındaki modern kapı, İran hükümetine de yeni bir kapı yapma zorunluluğu ortaya çıkaracaktır. En son İran'a yaptığımız ziyaretlerde özellikle Kotur Deresi'nde başlatılan yol, menfez ve köprü çalışmalarına şahit olduk. Yıllardır polemik konusu olan yolun bitirilmesi durumunda Kapıköy Gümrük Kapısı, büyük araçların da geçişine müsait hale gelecektir. Bu durum ilimizden yapılacak ticaret hacmini de artıracaktır” dedi.

Van TSO Meclis Başkanı Mehmet Yasin Ertürk, 2018'den başlayan ve devam eden İranlı turist sayısındaki azalmaya da değinerek “İran'la ilişkilerimiz önceki yıllara göre çok iyi. Ancak İran'daki ekonomik daralma, uluslar arası ambargo ve yurt dışı çıkış harçlarındaki yükseklik, İranlıların yurt dışına çıkmasına engeldir. Ancak Van her zaman İranlıların en kolay ulaşabildikleri bir kent olmuştur. Önceki yıllara oranla sayı azalsa da Van'da azımsanmayacak İranlı turist bulunmaktadır. Ancak biz kentimiz için turizm çeşitliliğini artırmalıyız. Sadece İran pazarına değil, Kuzey Irak, Ermenistan, Azerbaycan ve yerli turistlere de yönelmeliyiz” şeklinde konuştu.

Son dönemlerde kentte gözle görülür yerli turist grupları bulunduğuna da değinen Van TSO Meclis Başkanı Mehmet Yasin Ertürk, “Eğer Van'ın bir turizm kenti olmasını istiyorsak, her ülkeden ve ülkemizin her yerinden turist ağırlamalıyız. Son dönemlerde yerli turist grupları kentimizi ve bölgemizi gezmeye geliyorlar. Bu sayıyı ne kadar çoğaltırsak, Van'ın bilinirliğini o kadar artırmış olacağız. Turizm kenti olmak için toplumun tüm kesimlerinin, şehirde yaşayan herkesin, kurum ve kuruluşların aynı duyarlılığı göstermesi gerek. Esnaflarımız, otel ve işletme sahiplerimiz gelen yerli ve yabancı turistlere gerekli ilgiyi göstermelidir” dedi.

Van TSO Meclis Başkanı Mehmet Yasin Ertürk, Van TSO'nun kentin tüm dinamikleri ile kent için ortak akıl ile çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Odamız her dönem bu kentin en önemli lokomotif kurumu olmuştur. Kent yararına olacak her çalışmada, ortaklıklar geliştirerek, destek vererek üzerine düşeni yapmaktadır. Bundan sonra da bu durum devam edecektir” ifadesini kullandı.

2007 yılında yeni hizmet binasına geçtiklerini belirten Van TSO Meclis Başkanı Mehmet Yasin Ertürk, geçen 12 yıllık süre içinde 2 deprem yaşamalarına rağmen, mevcut hizmet binasında hiçbir yenilenme olmadığını belirterek, “Bu vesileyle TOBB'a sunmuş olduğumuz projemiz kabul edildi ve meclis toplantı salonumuz yenilendi. Yani yenilenen meclis toplantı salonumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin üyelerimize, meclis üyelerine ve kentimize bir hediyesidir. Bu salona Van TSO olarak hiçbir harcama yapmadık. Kaldı ki Van TSO bu kentin en önemli kurumlarından biridir. Sürekli konuk ağırlayan, çeşitli programların yapıldığı bir yerdir. Burada modernize edilmiş bir toplantı salonu hepimizin gurur duyacağı bir çalışma olmuştur” şeklinde konuştu.

Mehmet Yasin Ertürk, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini de belirterek, “Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Böyle zorlu süreçlerde birlik olmalıyız. Van TSO'nun kurullarına seçilmiş herkes, tüccar ve sanayicidir. Dolayısı ile bu olumsuz süreçten hepimiz etkileniyoruz. Ancak, Türkiye büyük ve güçlü bir ülkedir. İnşallah bu zorlu süreçleri elbirliği ile atlatacağız” dedi.