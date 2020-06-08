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Yavru balıkların Van Gölü'ne göçü başladı

Van Gölü’nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine göç eden inci kefalinin (Van balığı) bıraktığı yumurtadan çıkan yavruların geri dönüş yolculuğu başladı.

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine göç eden inci kefalinin (Van balığı) bıraktığı yumurtadan çıkan yavruların geri dönüş yolculuğu başladı.


Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile jandarma ekipleri tarafından korumaya alınan ve her yıl 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göç ederek üreyen inci kefalinin bıraktığı yumurtadan yavrular çıkmaya başladı. Van Gölü'ne dökülen akarsuların tersine göç eden ve bu sırada yumurtalarını bırakan inci kefali, gölün yolunu tuttu.


Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, göçün dikkat edilmesi gereken muhteşem bir yönünün ise derelere göç eden inci kefali balıklarının bıraktığı yumurtadan çıkan yavruların geri dönüş yolculuğu olduğu belirtildi. Açıklamada, yavru balık yoğunluğunun geçmiş yıllara oranla daha fazla olduğu kaydedildi.

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