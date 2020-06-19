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Yavru keklikler emin ellerde

Van’ın Gevaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, aracında 5 yavru Çil Keklik bulunduran şahsa 7 bin 215 lira idari para cezası kesilirken, yavru kekliklere ise konuldu.

Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, aracında 5 yavru Çil Keklik bulunduran şahsa 7 bin 215 lira idari para cezası kesilirken, yavru kekliklere ise konuldu.


Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Balaban Kontrol Noktasında yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında bir kamyonete arama yapıldı. Yapılan aramada kutu içerisinde 5 yavru Çil Keklik olduğu tespit edildi. Yavru Kekliklere el konulurken, şahsa Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından bin 575 TL idari para cezası ile 5 bin 640 TL de tazminat bedeli talep edildi. Yetkililer, gayretli çalışmalarından dolayı Gevaş-Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı çalışanlarına teşekkür etti.

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