İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yavru tilki emin ellerde

Van’ın Özalp ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan yavru tilki tedavisi altına alındı.

Van'ın Özalp ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan yavru tilki tedavisi altına alındı.


Özalp ilçesine bağlı Hazine Mahallesinde duyarlı vatandaşlar tarafından yol kenarında bulunan ve ayağından yaralı olan yavru tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı yavru tilki, tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.