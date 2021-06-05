Yavru tilki emin ellerde

Van'ın Özalp ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan yavru tilki tedavisi altına alındı.

Özalp ilçesine bağlı Hazine Mahallesinde duyarlı vatandaşlar tarafından yol kenarında bulunan ve ayağından yaralı olan yavru tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı yavru tilki, tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.