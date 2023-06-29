Hakkari'nin Irak sınırında görev yapan Mehmetçiğin bulduğu yavru yaban keçisi süt annesine alıştı. Yerinde duramayan yavru yaban keçisi düz duvarlara tırmanarak süt annesini takip ediyor.

Hakkari'nin Irak sınırında görev yapan Mehmetçik, dağlık alanda göbek bağı bile düşmemiş yaban keçisi yavrusunu aç ve bitkin halde buldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkari İl Müdürlüğü'ne teslim edilen yavru yaban keçisi, Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi'nde koruma altına alınan yavrunun sağlıklı beslenebilmesi için Halep ırkı keçi getirildi. Evcil keçi, yaban keçisi yavrusuna süt annelik yapmayı sürdürüyor. Yerinde duramayan yavru yaban keçisi, zaman zaman süt annesinin üzerine çıkıp düz duvarlara tırmanarak süt annesini takip ediyor.

Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Hakkari'de askerler tarafından arazide daha göbek bağı kesilmemiş halde bulunan yavru yaban keçisi 3 günlük iken bize geldi. Her yaban hayvanının ayrı bir beslenme protokolü var. Biz bu yavru keçiyi beslemek için çok zorlanacağımızı bildiğimiz için ona süt anne bulduk. Her iki keçi de bir birine alıştı. Merkezimizin bahçede birlikte refah içerisinde yaşıyorlar. Kısacası şimdiye kadar kreş hizmeti verdik, bundan sonra da anasınıfına başlamış devreye geldi. Bu aşamadan sonra da Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri ile iletişime geçerek sonbahar mevsiminde Gürpınar ilçesi sınırları içerisindeki yaban keçilerinin yaşam alanlarının olduğu Çepkenli'deki bölgeye bırakmayı planlıyoruz" dedi.