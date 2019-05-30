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Yaylada çalınan hayvanları jandarma ekipleri buldu

Van’ın Muradiye ilçesinde çalınan hayvanlar bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Van'ın Muradiye ilçesinde çalınan hayvanlar bulunarak sahiplerine teslim edildi.


Muradiye ilçesine bağlı Topuzarpa Mahallesi'nde M.Y. isimli şahsa ait 2 adet büyükbaş hayvan, yaylada kimlikleri tespit edilemeyen şahıs/şahıslar tarafından gece çalındı. Hayvan sahibinin durumu bildirmesi üzerine Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler olay yeri ve çevresinde yaptıkları titiz araştırma neticesinde hırsızlığı gerçekleştiren şahsın bilgilerine ulaştı. Adli makamlardan alınan arama kararıyla şahsın evinde jandarma tarafından gerçekleştirilen aramada, çalınan hayvanlar evin ahırında bulundu.


Jandarma ekipleri tarafından çalınan 2 büyükbaş hayvan sahibine teslim edilirken, olayın şüphelisi ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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