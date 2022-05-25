İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yaylada zehirlenen çoban 1,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Van’ın Muradiye ilçesinde yaylada zehirlenen çoban, ekiplerin 1,5 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Van'ın Muradiye ilçesinde yaylada zehirlenen çoban, ekiplerin 1,5 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.


Muradiye ilçesine bağlı Şehit Mehmet Bey Mahallesi'nin Çayır Yaylası'nda çobanlık yapan Bekir Yacan isimli şahsın zehirlendiği ihbarı üzerine bölgeye Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Zorlu yolları aşan ekiplerin 1,5 saatlik çalışması sonucu yediği bitkilerden zehirlendiği öğrenilen çoban, Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından çoban Yacan, Erciş Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.