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Yaz kampında bulunan gençlerden 15 Temmuz etkinliklerine destek

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının “Yazımda Kardeşlik Var” projesi kapsamında Van’da yaz kampında bulunan öğrenciler, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen yürüyüşe katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının “Yazımda Kardeşlik Var” projesi kapsamında Van'da yaz kampında bulunan öğrenciler, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen yürüyüşe katıldı.


Van'da Diyanet yaz kampında bulunan öğrenciler, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinliklerine katılarak, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıktı. Kurtuluş Parkında düzenlenen etkinliğe; Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi Fatih Tunç, TDV Akademik ve Kültürel Faaliyetler Uzmanı Ali Güner, TDV Van Şube Başkanı Necmettin İlhan, Diyanet Van İl Gençlik Koordinatörü Alaaddin Demirel, Proje Koordinatörü Abdülkerim Eryılmaz, TDV Yurtlarında Sorumlu Mustafa Kuş, Tekirdağ Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Yaşar Özen, rehber öğreticiler ve öğrenciler katıldı.


Yapılan etkinliklerde, “Yazımızda Kardeşlik Var” projesi kapsamında yaz kampında yapılan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Resim Yarışmasında birinci olan Ahmet Türkoğlu, ikinci olan Yakup Safa Güneş ve üçüncü olan Furkan İçim'e ödülleri verildi.

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