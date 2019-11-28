Yazar Aslı Tohumcu, öğrencilerle buluştu

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesindeki İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle Yazar Aslı Tohumcu'yu öğrencilerle bir araya getirdi. Edremit ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'ndeki Atatürk İlkokulu ile Dönemeç Ortaokulundaki öğrencilerle buluşan Yazar Tohumcu, burada söyleşi ve imza etkinliği gerçekleştirdi.

Seçkin Çocuk Edebiyatı yazarlarından Aslı Tohumcu'ya söyleşi programında yazarlık ve kitaplar hakkında sorular soran öğrencilerin heyecanı gözlerden kaçmazken, yazarlık mesleği hakkında merak edilen soruları yanıtlayan Tohumcu ise öğrencilerle bir süre sohbet ederek onların heyecanını yatıştırmaya çalıştı.

Söyleşinin ardından, Aslı Tohumcu'ya kitaplarını imzalatan çocuklar, ayrıca yazdıkları mektupları da yazara hediye etti.

Etkinlikle ilgili bir açıklamada bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, DAKA işbirliği ile gerçekleştirilen etkinlikte amaçlarının çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu ifade ederek, “Yazarın kitapları etkinlik çerçevesinde ücretsiz dağıtıldı. Ben bu etkinlikleri yoğun çabayla organize eden İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü ve personeline, yine bu etkinliklerin gerçekleştirilmesinde sundukları desteklerden dolayı DAKA'ya ve bizleri en güzel şekilde ağırladıkları için okul yönetimi ve personeline teşekkür ediyorum'' dedi.