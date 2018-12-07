Yazar Ayşe Gül Zorlu, Vanlı çocuklarla buluştu

Van Büyükşehir Belediyesi, çocuk kitabı yazarı Ayşe Gül Kara Zorlu'yu çocuklarla buluşturdu.

Van tarihi ve kültürünün tanıtıldığı ‘Şakrak 5 İyilik Planı' adlı kitabın yazarı Ayşe Gül Kara Zorlu, Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığının düzenlediği program çerçevesinde Vanlı çocuklar ile bir araya geldi. Yazar Zorlu, daha öncesinde yazdığı ‘Şakrak Gizli Görev' ile İstanbul'u, ‘Şakrak 2 Macera Peşinde' ile Sinop ilini, ‘Şakrak 3 Gizemli Yolculuk' ile Alanya ilçesini ve ‘Şakrak 4 Güzel Gelecek' kitabı ile Gebze'nin güzelliklerini çocuklara tanıttı. Son olarak, ‘Şakrak 5 İyilik Planı' adlı kitabıyla da Van'ın tarihi ve doğal güzelliklerini çocuklara aktaran Zorlu, bu kitaplarla birlikte ‘Şakrak' isimli Türkiye'nin ilk yerli ve milli kitap kahramanını ortaya çıkardı.

Kadın Aile Merkezinde düzenlenen tanıtım toplantısı, illüzyon gösterisi ile başladı. Çocukların büyük bir beğeni ile izlediği gösterinin ardından bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Salih Allahverdi, kitabın Van tarihi ve kültürel tanıtımı açısından çok büyük bir önem ifade ettiğini vurguladı. Allahverdi, ‘‘Van Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür kültürel aktivitelerle her zaman çocukların yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Kitabı sadece çocukların değil, aile bireylerinin de okuması gerekiyor. Bu güzel kitabın çocuklara kazandırılmasında emeği geçen Yazar Ayşe Gül Kara Zorlu'ya teşekkür ediyorum'' dedi.

Daha sonra konuşan Yazar Ayşe Gül Kara Zorlu ise, ‘Şakrak 5 İyilik Planı' adlı kitabının yazım aşamasında Van kültürünü ve doğal güzelliklerini bire bir yerinde incelediğini belirterek, kitabın içeriği hakkında bilgi verdi. Yazar Zorlu, ‘‘Kitabımızda, çocuklarımıza ‘Hayalleriniz İyilik olsun' diyerek içimizdeki iyiliği ortaya çıkarmaya çalıştık. Ayrıca, Van ilimizin kültür ve turizminin tanıtımının yanında çocuklarımıza bir de kişisel gelişim hikâyesi sunmuş olduk. Dünyada birçok yabancı karakter var. Biz de 'yerli bir karakter olsun, ama kitap karakteri olsun' diyerek bir kitap kahramanı oluşturduk. ‘Şakrak' serimizin 5.'si olan kitabımız da emeği geçen başta Van Valiliğimiz olmak üzere, Van Büyükşehir Belediyemize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, çok sayıda öğrenci ve öğretmenin katıldığı program, Genel Sekreter Yardımcısı Salih Allahverdi'nin Yazar Ayşe Gül Kara Zorlu'ya plaket takdimi ve imza töreninin ardından sona erdi.