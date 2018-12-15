Yazar Emine Şenlikoğlu KYK öğrencileriyle buluştu

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük fuarı olan kitap fuarı kapsamında Van'a gelen yazar Emine Şenlikoğlu Kredi Yurtlar Kurumu'nda (KYK) kalan üniversite öğrencileriyle buluştu.

Kredi Yurtlar Kurumu Van İl Müdürlüğü tarafından Merkez Kız Yurtları Konferans Salonunda düzenlenen programa Yazar Emine Şenlikoğlu katıldı. Yazar Şenlikoğlu kendi tecrübelerini paylaştığı üniversite öğrencilerine edebiyat konulu bir söyleyişi düzenlendi. Konuyla ilgili açıklama yapan KYK Van İl Müdürü Süleyman Şakar, “Değerli yazarlarlarımızdan Emine Şenlikoğlu'nu öğrencilerimizle buluşturduk. Kendisi hasta olduğu halde bizleri kırmadan konferansa gelen Şenlikoğlu'na kurumum ve öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.