İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yazar Emine Şenlikoğlu KYK öğrencileriyle buluştu

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük fuarı olan kitap fuarı kapsamında Van’a gelen yazar Emine Şenlikoğlu Kredi Yurtlar Kurumu’nda (KYK) kalan üniversite öğrencileriyle buluştu.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük fuarı olan kitap fuarı kapsamında Van'a gelen yazar Emine Şenlikoğlu Kredi Yurtlar Kurumu'nda (KYK) kalan üniversite öğrencileriyle buluştu.


Kredi Yurtlar Kurumu Van İl Müdürlüğü tarafından Merkez Kız Yurtları Konferans Salonunda düzenlenen programa Yazar Emine Şenlikoğlu katıldı. Yazar Şenlikoğlu kendi tecrübelerini paylaştığı üniversite öğrencilerine edebiyat konulu bir söyleyişi düzenlendi. Konuyla ilgili açıklama yapan KYK Van İl Müdürü Süleyman Şakar, “Değerli yazarlarlarımızdan Emine Şenlikoğlu'nu öğrencilerimizle buluşturduk. Kendisi hasta olduğu halde bizleri kırmadan konferansa gelen Şenlikoğlu'na kurumum ve öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.