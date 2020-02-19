İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yazar Kapaklıkaya'yı vatandaşlarla buluştu

Van Büyükşehir Belediyesi, ünlü eğitimci ve yazar Alişan Kapaklıkaya’yı öğrenci ve velilerle buluşturdu.

Van Büyükşehir Belediyesi, ünlü eğitimci ve yazar Alişan Kapaklıkaya'yı öğrenci ve velilerle buluşturdu.


Eğitimci, Yazar ve Kişisel Gelişim Uzmanı Alişan Kapaklıkaya, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca organize edilen bir program çerçevesinde Van'a geldi. Hacıbekir Mahallesi'nde bulunan kültür merkezi konferans salonunda düzenlenen 'Motivasyon ve Özgüven Duygusunun Pekiştirilmesi' kişisel gelişim konferansında öğrenci ve velilerle bir araya gelen Kapaklıkaya, salondakilere kişisel gelişim konularında önemli bilgiler verdi. Gençlere özgüvenin önemine değinen Kapaklıkaya, 'Hayal kurmanın' her şeyin başı olduğunu ifade etti.


Yaklaşık 2 saat süren programın ardından Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, Kapaklıkaya'ya kadın ve aile merkezi kursiyerleri tarafından yapılan ebru tablosunu hediye etti.


Programa, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez'in yanı sıra Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Nuri Bekiroğlu da katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.