Yazar Türkmen, Muradiye'de konferans verdi

Eğitimci-Yazar Zehra Türkmen, Van'ın Muradiye ilçesindeki öğrencilere yönelik bir konferans verdi.

Muradiye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde Muradiye Ensar Vakfı tarafından organize edilen konferansa; İlçe Müftüsü Abdulselam Özdere, Muradiye Ensar Vakfı Başkanı Selçuk Yay, Ensar Vakfı üyeleri ve öğrenciler katıldı. Merkez Cami İmamı Hafız Emrullah İnan'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan konferansta açılış konuşması yapan Başkan Selçuk Yay, “Üzülme, davanın sahibi Hak'tır. Hak olan davada, zafer muhakkaktır. Zaferin muhakkak olduğuna inandığımız bu dava yolunda çektiğimiz her çile bizim için şereftir, bir beraat belgesidir” dedi.

Daha sonra öğrencilere hitap eden Türkmen; “Namaz nedir? Namazın kişisel dünya ve insanların birbirleriyle olan ilişkilere etkileri nelerdir? Evren ve Allah ile olan ilişkilere katkısı nasıldır?” konularında bilgiler verdi. Kendi hayatından örnekler vererek öğrencilere namaz konusunu anlatan Zehra Türkmen, “İbadetler konusunda öncelikle bilgilenmemiz önemli. Yaptığımız şeyi severek ve önemseyerek yapmalıyız” dedi.

İbadetlerde kişilerin birbirine örnek olması gerektiği belirtilerek, evde cemaatle namaz kılmaya önem göstermek, camii gibi ortamlarla tanışmak, ibadetleri kolaylaştırmak ve nefret ettirmemek gibi hususlara dikkat çeken Türkmen, tesettür ve Kur'an eğitimi hakkında da bilgiler verdi.