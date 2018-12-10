Yazar Ümran Öztürk'e memleketi Van'da yoğun ilgi

Organize Sanayi Bölgesi Fuar Kongre Merkezinde düzenlenen ve birçok ilden 150 yayınevi ve 150'den fazla yazarın katıldığı Van Kitap Fuarında Vanlı Yazar Ümran Öztürk de yerini aldı. Okurlarıyla bir araya gelen Yazar Öztürk, okuyucuları için kitaplarını imzaladı. Memleketi Van'da bulunduğu süre içerisinde katıldığı etkinliklerde yoğun ilgi gören Öztürk, yeni kitap için de çalışmalar yaptı.

Vansesi ve Balıkesir Beş Eylül gazetelerinde de köşe yazarlığı yapan Yazar Öztürk, Van şehri için yeni kitap çalışması yaptığını belirtti. Yalın ve akıcı bir dille yeni yazıları için yoğun bir çalışma sürdürdüğünü ifade eden Öztürk, “Van ilimizi her yönüyle anlatan yeni kitabım için bilgileri yerinde görmek amacıyla çalışma yapıyorum. Bu kapsamda birçok kişiyle temasa geçtik. Van'daki akademisyenlerden kentin mutfak kültürü, yemekleri, türküleri, kilimcilik ve yöresel giyim gibi konulardan genel bilgiler edindik. Elde edilen bilgilerden ise dokümanlar hazırlandı. Buradaki amacımız Van'ın hafızasını gelecek kuşaklara daha sağlıklı bir şekilde sunmaktır. Bu konuda okuyucuyu sıkmadan bilgilerin aktarılması esas alınacaktır” dedi.