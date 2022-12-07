Yazar Yıldız Ramazanoğlu gençlerle buluştu

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı'nın himayelerinde başlatılan “Akademi Van” projesi bünyesinde Yazar Aktivist Yıldız Ramazanoğlu gençlerle bir araya geldi.

Çocuk ve gençlerin sanatsal, kültürel ve sportif yönlerinin gelişimi için birçok yeni projeyi hayata geçiren Van Büyükşehir Belediyesi, ünlü ressam, şair, yazar ve sanatçıları gençlerle buluşturmaya devam ediyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı'nın himayelerinde başlatılan “Akademi Van” projesi bünyesinde Yazar Aktivist Yıldız Ramazanoğlu, Van İpekyolu Gençlik Merkezinde gençlerle bir araya geldi. Ramazanoğlu, burada Yazar Fahri Tuna ile birlikte gençlere edebiyat, yazarlık ve sosyal konular hakkında bilgiler verdi.

Yaklaşık 2 saat süren söyleşinin ardından Ramazanoğlu, üniversiteye giderek burada da bir söyleşi düzenledi. Genç Ofiste yapılan söyleşide Ramazanoğlu, gençlere tecrübe ve bilgilerini aktararak edebiyat, sanat ve kitapları hakkında bilgi verip sorularını cevapladı.