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“Yazımda Kardeşlik Var” projesi kapsamında tekne turu

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle Van’da düzenlenen “Yazımda Kardeşlik Var” projesi kapsamında öğrencilere tekne gezisi düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle Van'da düzenlenen “Yazımda Kardeşlik Var” projesi kapsamında öğrencilere tekne gezisi düzenlendi.


Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının düzenlediği “Yazımda Kardeşlik Var” projesi kapsamında Van'da yaz kampında bulunan öğrencilere yönelik sosyal etkinlikler kapsamında, Edremit Belediyesinin sponsorluğunda Van Gölü'nde tekne gezisi düzenlendi. Aydın, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Manisa, Muğla ve Tekirdağ'dan gelen öğrenciler, rehber öğreticileri eşliğinde Van Gölü'nde tekne turu yaparken, kendilerine bu imkanı sağlayan Edremit Belediyesine ve din görevlisi hocalarına teşekkür ettiler.


Van'da rehber öğretici olarak bulunan Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Yaşar Özen, “Yazımda Kardeşlik Var” projesi kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür dileklerini iletti.


Türkiye Diyanet Vakfı tarafından tekne gezisi yapan öğrencilere ikramda bulunuldu.

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