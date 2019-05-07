“YBO'da Yaşam” konulu yarışmada Van'a iki ödül

Türkiye geneli 362 yatılı bölge ortaokulu (YBO) arasında yapılan “YBO'da Yaşam” konulu yarışmada, Van'ın Başkale YBO öğrencisi Dilan Uçer resim dalında Türkiye ikincisi olurken, Gürpınar Güzelsu YBO öğrencisi Seher Kuş ise hikaye dalında mansiyon ödülü almaya hak kazandı.

Millî Eğitim Bakanlığının Türkiye genelindeki yatılı bölge ortaokullarında öğrenim gören öğrenciler arasında yazmaya özendirmek, var olan yazma potansiyelini keşfedip ortaya çıkarmak, ayrıca öğrencilerin kendilerini resim sanatı ile ifade etmelerine olanak vermek, duygu, düşünce ve hayallerini ifade etme kabiliyetini geliştirmek, okulunu temsil etme bilinci kazandırmak ve kendine güven duygusunu arttırmak amacıyla düzenlediği “YBO'da Yaşam” konulu hikâye yazma ve resim yarışması sonuçlandı. Türkiye geneli yatılı bölge ortaokulları arasında yapılan yarışmada resim dalında 407 eser yarışırken, hikaye dalında ise 278 eser yarıştı.

YBO'daki yaşamın anlatıldığı resim ve hikaye dalında dereceye giren Başkale YBO öğrencisi Dilan Uçer ve Gürpınar Güzelsu YBO öğrencisi Seher Kuş, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke'yi ziyaret etti.

Öğrencileri tebrik eden, alınan başarıdan dolayı öğrencilerle gurur duyduklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, “YBO öğrencilerimizin başarısı bizi çok onurlandırdı. Kız öğrencilerimiz hem birer övünç kaynağı, hem de örnek birer öğrenci oldular. Bu öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirerek daha iyi yerlere geleceğine inanıyoruz. Kendilerini tebrik ediyorum” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü M. Şirin Atlı ile birlikte öğrencilere çeşitli hediyeler veren ve YBO'ların eğitimdeki rolünün önemine değinen Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık Maarif Baş Müfettişi Atike Okur ise, öğrencileri tebrik ederek, başarıların devamını diledi. Okur, YBO öğrencilerinin başarısına değinerek, “Başarılarınızın devamını diliyorum. YBO öğrencileri her anlamda başarılı öğrencilerdir. Öncelikle iyi insan, daha sonra iyi bir meslek sahibi olmanız en büyük temennimdir. Öğrencimiz Seher Kuş'un yazdığı hikayeyi okuyunca gerçekten çok duygulandım. Keza Dilan Uçer'in yaptığı resim de çok anlamdı. Her iki öğrencimizde gayet güzel bir çalışma sergilemişler. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.