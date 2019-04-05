Yeniden Refah Partisi Muradiye İlçe Başkanlığına Yeşilgöz seçildi

Saygı duruşuyla başlayan, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden kongreye Van İl Başkanı Abdullah Lenk, İl Teşkilat Başkanı Şeref Gültepe, Edremit İlçe Başkanı Mehmet Şahin, İpekyolu İlçe Başkan Vekili Bünyamin İlmen, Tuşba İlçe Başkanı Nevzat Ataş, İl Gençlik Kolları Başkanı Yavuz İşgör ve ilçe delegeleri katıldı. Tek liste halinde gidilen oylamada, Muradiye İlçe Başkanlığına Aydın Yeşilgöz seçildi.

Burada bir konuşma yapan Başkan Aydın Yeşilgöz, “Biz yıkmaya, bağırmaya, çağırmaya değil, biz yeniden ilçemizi, ilimizi ve ülkemizi kalkındırmak için geliyoruz” dedi.

İl Başkanı Op. Dr. Abdullah Lenk ise, kongrenin hayırlı olmasını diledi.