‘Yeniden Refah Partisi' Van'da teşkilatlanıyor

Necmettin Erbakan'ın oğlu Dr. Fatih Erbakan'ın genel başkanlığında kurulan “Yeniden Refah Partisi”, Van'da istişare ve temayül toplantısı gerçekleştirdi.

Şişli-Van Öğretmenevinde düzenlenen toplantı, selamlama konuşmaları ve temayül yoklaması ile başladı. Toplantıda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, ‘Yeniden Refah Partisi'nin elzem bir ihtiyaçtan dolayı kurulduğunu belirterek, “Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın son 6 yılda tüm Türkiye ve Avrupa'yı bir bakıma baştan sona dolaşması, Milli Görüş davamızın temel prensiplerini ve Erbakan Hocamızın bize vasiyetiyle ‘Yaşanabilir bir Türkiye'yi, ‘Yeniden büyük Türkiye'yi ve yeni bir dünyayı kurmamızın zorunlu olduğunu anlattığı konferanslarla halkımızın bilinçlendirilmesiyle ortaya çıkan bir ihtiyaçtan doğdu. Yani Yeniden Refah Partisi'ni bir bakıma halkımız kurdu. 23 Kasım 2018 tarihinde Ankara'da kurulan partimizi, Allah'ın izniyle önümüzdeki genel seçimlerde göreceğiz inşallah” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yücel Mollaismailoğlu ise, Van'ın çevre illerden göç alan bir il olduğunu ifade ederek, “Erbakan Hocamın da üzerinde durduğu konu; yerinde yönetim ve yerinde kalkınma. Yani batıda ne yapıyorsan doğuda da yapmanız lazım. Doğuda yaşayan kardeşlerimizin hakkettiği müreffeh hayatı ancak Milli Görüşle sağlayabiliriz. Bugün Van ilimizde karşılaştığımız muhabbet, hoşgörü, ikram; rahmetli Erbakan Hocamızın 40 yıl boyunca ortaya koymuş olduğu vizyon, milleti için yapmış olduğu fedakarlıkların karşılığıdır. Hele hele son 10-15 yıldır uluslararası Siyonist projeler karşısında, bölgenin; demokratik yapısı da değişmiş, sosyal, kültürel yapısı da değişmiş maalesef. Ama buna rağmen halen bu mayanın, imanın var olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı ben buradan öncelikle Vanlı hemşehrilerimize, Milli Görüşlü kardeşlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantı, il başkanlığı ve yönetimi için başvuruların yapılması ile sona erdi.