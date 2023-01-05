Yılda 3 bin 950 ton üretimin yapıldığı tesislerde alabalık sağımı

Van'da yıllık yaklaşık 3 bin 950 ton üretimin yapıldığı tesislerde, yavru alabalık üretimi için sağım işlemi yapılıyor.

Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Değirmendüzü Mahallesi'ndeki alabalık çiftliğine giden Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekiplerince alabalık sağımı gerçekleştirildi. Gürpınar, Çatak, Erciş, Muradiye ve Bahçesaray ilçelerindeki akarsulara ve barajlara kurulan alabalık üretim tesislerde yıllık yaklaşık 3 bin 950 ton alabalık, 30 milyon da alabalık yavrusu üretiliyor. Sahada çalışma yürüten Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sürekli tesisleri denetliyor. Sahada üreticilerin eksiklerini gidermelerine yardımcı olan ekipler, diğer taraftan balık yetiştiriciliği ve hastalık konusunda bilgilendirme çalışmaları da yürütüyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, kentteki 38 işletmenin 22'sinde yavru alabalığı yetiştiriciliği yapıldığını, 14'ünün sadece kendi üretimi için yavru alabalığı yetiştiriciliği yaptığını, 8'inin ise hem kendi üretimini hem de dışarıya satış yaptığını belirtti. Van'da 4 alabalık işletmesinin de şu an kuruluş aşamasında olduğunu ifade eden Şube Müdürü Demir, “Bunların toplam kapasitesi 600 ton ve yaklaşık 43 milyon adet yavrudur. Bu işletmeler de faaliyete geçtikten sonra ilimizde toplam 42 işletme mevcut olacaktır. Bunların toplam kapasitesi yaklaşık 4 bin 550 ton alabalık yetiştiriciliği ve yaklaşık 73 milyon adet de yavru alabalık üretimi şeklinde olacaktır. İlimizde mevsimsel şartlara, sıcaklığa göre aralık, ocak ve şubat aylarında alabalık sağımları yapılmaktadır” dedi.

“Anaç balıklardan güzel verim elde ediyoruz”

Sağım yapılacak balıkları bir ay öncesinde özel bölümlere aldıklarını ve ay sonunda özenle sağımı gerçekleştirildiğini dile getiren işletme sahibi Reşit Yılmaz ise “Alabalık sağımı bizim için önemli. Yıl boyunca bugünü bekliyoruz. Sağım yapmaya başladık. Anaç balıklardan güzel verim elde ediyoruz. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de bize yardımcı oluyor. Tesisimizde balığı tadanlar daha sonra tekrar gelmeye başlıyorlar. Çevre illerden misafirlerimiz geliyor ve balığımızı çok beğeniyorlar” diye konuştu.

İşletme sahibi Yılmaz, balıkların kilosunu toptan 70 lira, perakende ise 80 liradan satışa sunduklarını kaydetti.