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“Yıldırım-10 Norduz Operasyonu”nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Van’da jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 40 personelin katılımıyla başlatılan “Yıldırım-10 Norduz Operasyonu”nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van'da jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 40 personelin katılımıyla başlatılan “Yıldırım-10 Norduz Operasyonu”nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak/barınakların tespit edilmesi maksadıyla, 07-10 Eylül tarihleri arasında Gürpınar ilçesi kırsalında 11 JÖH Timi, 15 Jandarma Komando Timi, 1 Karma Timi, 8 PÖH Timi, 35 Güvenlik Korucusu Timi olmak üzere toplam 70 Tim ve bin 40 personel ile 6 sektörde Yıldırım 10 - Norduz Operasyonu icra edilmiştir. İcra edilen operasyon neticesinde; 2 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği ve çok sayıda fişek, 1 adet EYP ile tuzaklanmış 120 mm havan mühimmatı, 1 adet EYP ile tuzaklanmış top mühimmatı, 2 adet RPG-7 Antitank Roketatar mühimmatı, 1 adet jeneratör, 4 adet akü, 1 adet EYP ile tuzaklanmış büyük mutfak tüpü, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilirken, 1 mağara kullanılamaz hale getirilmiştir” denildi.

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