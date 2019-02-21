Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri sınırdaki okulu onardı

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri, Van'ın Çaldıran ilçesindeki İran sınırında bulunan Sarıçimen İlkokulunu onararak, atıl durumdaki sınıfı da eğitime kazandırdı.

2017 yılında Yıldız Teknik Üniversitesinde mezun olan Sarıçimen İlkokulu Müdürü, atıl durumda bulunan bir dersliğin onarılması için üniversite öğrencilerinden destek istedi. Bunun üzerine 9 kişilik duyarlı öğrenci, İran sınırına sıfır noktada bulunan Sariçimen İlkokulunda bulunan atıl durumdaki dersliği onararak eğitime kazandırdı. Üç gün geceli gündüzlü çalışarak atıl durumdaki iki derslikli okulu onaran öğrenciler; okula fotokopi makinesi ve bilgisayar gibi malzeme desteğinde bulunurken, eğitim gören öğrencilere ise giyim ve kırtasiye yardımı yaptı.

Üniversite öğrencileri, daha sonra Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Konseyinden gelen 9 öğrenciye teşekkür eden Kaymakam Dundar, “Bu duyarlılığınızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. İlçemizde bulunan tüm okullarımızı Çaldıran Belediyesi ve Çaldıran Kaymakamlığı olarak onardık. Atıl durumda bulunan ilçemizin tek dersliğini de Yıldız Teknik Üniversitesinden mezun olan okul müdürümüzün okul arkadaşlarından el atmalarını istemesi sonucu dersliklerimiz onarılarak eğitme sunulmuştur. Bu tür duyarlılıkların ülkemizde yaygınlaşması ile birlikte eğitime verilen önemin de bir kanıtıdır” şeklinde konuştu.