Yılın Basın Fotoğraf Ödülü Savaş Onur Şen'e verildi

Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinin düzenlediği Yılın Basın Fotoğrafları 2020 Yarışmasında, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Savaş Onur Şen, "Ucube" isimli fotoğrafıyla "Yılın Basın Fotoğrafı" ile "Çevre ve Doğa Kategorisi" birinciliği ödüllerini aldı.

35 yıldır düzenlenen ve bu yıl da 6 bine yakın fotoğrafın değerlendirildiği, Yılın Basın Fotoğrafları 2020 Yarışmasında 2019 yılında çekilen 35 fotoğraf ve 7 fotoğraf serisi olmak üzere toplam 42 ödül verildi. TFMD Yılın Basın Fotoğrafları 2020 jürisi, insanların çevreye olan etkisine ve küresel ısınmanın geldiği noktaya dikkat çekti. Dünya ve Türk basın fotoğrafına yön veren isimlerden oluşan jüri, yarışmanın en önemli ödülü olan "Yılın Basın Fotoğrafı 2020"yi bu yıl "Ucube" isimli fotoğrafıyla YYÜ Güzel Sanatlar Öğretim Üyesi Savaş Onur Şen'e verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen ödül törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile AB Türkiye Delagasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut katıldı.

Program sonrası Van'da Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli tarafından makamında kabul edilen Şen, aldığı ödülleri Rektör Şevli'ye sundu. Üniversitenin öğretim üyelerinin ulusal ve uluslararası arenada çeşitli dallarda almış oldukları güzel sonuçların üniversite yönetimi olarak kendilerini çok memnun ettiğini belirten Rektör Şevli, "Savaş Hocamızı almış olduğu bu güzel ödüllerden dolayı kutluyorum. 35 yıldır düzenlenen bu yarışmada en önemli kategorilerde aldığı birincilik ile bizleri çok mutlu etti. Başarılarının devamını dilerim" diye konuştu.