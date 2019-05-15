Yılın ebe ve hemşireleri ödüllendirildi

Sağlık Bakanlığı'nın 13 Mayıs Ebe ve Hemşireler Günü nedeniyle düzenlendiği resepsiyona, 81 ilden yılın ebe ve hemşiresi seçilen isimler Ankara'da buluştu.

Başkale Devlet Hastanesi Yeni Doğan Bakım Sorumlusu Hemşire Fatma Bebek ile Çaldıran 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi Ebesi Hatice Gökaslan, sağlık tesislerinde ve sahada sağlık hizmetlerinin sunumu esnasında göstermiş oldukları çabalardan dolayı ‘yılın ebesi ve hemşiresi' seçildi. Yılın ebe ve hemşiresi seçilen personellere, Ankara'da düzenlenen etkinlikte belgelerini Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe takdim etti.

Ankara'da gerçekleşen törende ebe ve hemşireleri İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dt. Şebnem Kartal da yalnız bırakmadı.

Kendilerini bu ödüle layık görenlere teşekkür eden Hemşire Fatma Bebek, "Meslek hayatım boyunca hep vicdanımın sesine kulak verdim. İnsanların en sıkıntılı olduğu dönemlerde onların yanında olmak ve sağlıklarına tekrar kavuşmalarını görmek benim için en büyük ödül. İçinde insan sevgisi, vicdan ve şefkat duygusu olmayan birisinin bu mesleği icra etmesi mümkün değil" diye konuştu.

Koruyucu sağlık hizmetleri alanında gösterdiği başarı ile ödüle layık görülen ebe Hatice Gökaslan da, "Koruyucu sağlık hizmetlerinin temelini aşılama, çevre sağlığı, gebe ve bebek takibi oluşturmakta. Görev yaptığım aile sağlığı merkezinden hizmet alan vatandaşlarımız ile bir aile gibi olduk. Bu ödülü, koruyucu sağlık hizmetleri alanında görev yapan arkadaşlarım adına aldım" diye konuştu.