YKS'ye hazırlanan öğrencilere seminer

Van Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan öğrencilere ‘Sınav Sürecini Yönetim Programı' konulu seminer verdi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca düzenlenen seminer, belediye bünyesinde görev yapan psikolojik danışman ve rehber öğretmenler Adem Çelik ile Fatma Talay tarafından verildi. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının konferans salonunda düzenlenen seminere, sürekli eğitim merkezlerinde eğitim alan öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Katılımcı öğrencilerle yakından ilgilenen rehber öğretmenler, sınav süreci ve yönetim programının yanı sıra sınav sistemi ve aşamaları, kaygı düzeyini ideal noktada tutma ve test çözme teknikleri gibi konularda da önemli bilgiler verdi.

Seminer, öğrencilerden gelen soruların yanıtlanmasının ardından sona erdi.