İhlas Haber Ajansı

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Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Kurubaş Geçidi ulaşıma kapatıldı

Van-Hakkari yolu üzerinde bulunan Kurubaş Geçidi’nin 0-18 kilometresi, yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle ulaşıma kapatıldı.

Van-Hakkari yolu üzerinde bulunan Kurubaş Geçidi'nin 0-18 kilometresi, yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle ulaşıma kapatıldı.


Bir haftadan bu yana Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Van-Hakkari yolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kurubaş Geçidi'nin 0-18 kilometresi yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle polis ekipleri tarafından ulaşıma kapatıldı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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