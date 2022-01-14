Yol açılana kadar evde doğum yaptı

Van'ın İpekyolu ilçesinde yoğun kardan dolayı kapalı olan yol açılana kadar hasta kadın doğum yaptı.

İlçenin Ortanca Mahallesi'nde ikamet eden Gülizar Yılmaz'ın sancıları başlayınca, yakınları sağlık ekibinden destek istedi. Hemen harekete geçen sağlık ekipleri, yoğun kar yağışından dolayı kapanan yoldan ilerleyemeyince Van Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesinin yolu açmasıyla 3 saatte hastaya ulaşabildi. Sağlık ekipleri ulaşıncaya kadar evde doğum yapan hasta, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.