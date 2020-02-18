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Yol açma çalışması yapan iş makinesi şarampole düştü

Van’ın Çatak ilçesinde yol açma çalışması yapan iş makinesi şarampole düştü.

Van'ın Çatak ilçesinde yol açma çalışması yapan iş makinesi şarampole düştü.


Alınan bilgilere göre olay, Çatak ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki 2 bin 500 rakımlı Atlıhan Mahallesi'nde meydana geldi. Van Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesi, yol açma çalışması sırasında yoldan kayarak şarampole düştü. Operatörün haber vermesiyle bölgeye Van Büyükşehir ve Çatak belediyelerine ait iş makineleri sevk edildi. Yapılan 9 saatlik çalışma sonucu iş makinesi şarampolden çıkarıldı.

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