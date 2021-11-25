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Yolcu minibüsü takla attı: 2'si ağır 5 yaralı

Van’ın Tuşba ilçesinde kontrolden çıkan yolcu minibüsünün takla atması sonucu 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Van'ın Tuşba ilçesinde kontrolden çıkan yolcu minibüsünün takla atması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, Van-Erciş karayolu üzerindeki Timar bölgesinde meydana geldi. Erciş ilçesine bağlı Kocapınar Mahallesi'nden aldığı yolcuları Van'a getiren G.İ. yönetimindeki 65 DS 875 plakalı Ford marka minibüs, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada yaralananlar Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahalesiyle ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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