Van'ın Özalp ve Muradiye ilçesi arasında mahsur kalan 2 araç, belediye ekiplerinin 7 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Özalp ilçesinden Muradiye istikametine giden 2 araç yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Yol Bakım ve Asfalt Şantiyesi Şube Müdürlüğü ekipleri ile Muradiye Şantiyesi ekipleri sevk edildi. 2 loder ve 3 greyderin çalışması sonucu yolda mahsur kalan 2 araç, 7 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.